Bursa'da ormanda yiyecek arayan tilki fotokapanla görüntülendi
Bursa'da ormanlık alana kurulan fotokapana yiyecek arayan tilkinin görüntüleri yansıdı.
Bursa'da ormanlık alana kurulan fotokapana yiyecek arayan tilkinin görüntüleri yansıdı.
Yaban hayatını izlemek amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünce ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleştirildi.
Bölgede kayıt alan fotokapan tilkiyi görüntüledi.
Kayıtlarda yiyecek aramak için ormanda gezintiye çıkan tilkinin bölgeden ayrıldığı görülüyor.
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