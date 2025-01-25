Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon:CengizGöllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Melike Erol Özkan
Nilüfer Belediyespor Eker: Merve Çepni, Szczurowska, Jana Kulan, Bilge Paşa, Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic, (Işıl Öz, Selin Adalı, Ezgi Uludağ, Melisa Ege Bükmen, Selin Çalışkan, Sıla Zeynep Yaşar)
Kuzeyboru: Ayşe Çürük, Yaren Işık, Lazareva, Kurilo, Dimitrova, Gamze Kılıç, (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Buket Gülübay, Güldeniz Önal)
Setler: 21-25, 16-25, 28-26, 21-25
Süre: 109 dakika (26, 22, 33, 28)
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