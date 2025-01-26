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        Bursa'da, otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı, 1 yaralı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobille elektrikli bisikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 16:38 Güncelleme: 26.01.2025 - 16:38
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        Bursa'da, otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı, 1 yaralı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobille elektrikli bisikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre Karalar Mahallesi'nde Orhan G. idaresindeki 16 AVR 673 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyreden 12 yaşındaki Gökhan D.'nin kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

        Kazada hafif yaralanan çocuk İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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