TOFAŞ, Avrupa'da iyi gidişatını sürdürmek istiyor

SERGEN SEZGİN - FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur K Grubu'nda lider durumda bulunan TOFAŞ, iyi gidişatı sürdürüp son noktaya kadar gitmeyi hedefliyor.

Bursa temsilcisi, alınan başarılı sonuçlarla hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde hem de Avrupa kupasında adından söz ettirir hale geldi.

Avrupa'daki ilk grup aşamasında oynadığı 6 maçın tamamını kazanarak bir sonraki aşamaya yükselen mavi-yeşilliler, bu başarısını sürdürüyor.

İkinci turda K Grubu'nda yoluna devam eden TOFAŞ, buradaki 4 maçın 3'ünü kazanarak lider konumda bulunuyor.

TOFAŞ Spor Salonu'nda yarın Porto'yu ağırlayacak Bursa ekibi, bu maçı kazanması halinde çeyrek finale yükselmeyi garantileyecek.

- Orhun Ene: "Bütün iddialı takımlar kadar bizim de iddiamız var"

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, AA muhabirine, Avrupa kupasında zorlu bir kulvarda ilerlediklerini söyledi.

Kupada güç sıralamasında hep iddialı denebilecek takımların yanı sıra İspanyol takımlarıyla karşılaştıklarını belirten Ene, bu süreci iyi atlattıklarını dile getirdi.

Ene, çeyrek finale yükselmeleri halinde bu zor eşleşmelerin devam edeceğini belirterek, şöyle devam etti:

"İnşallah yükselebilirsek bir sonraki turda kendimize güveniyoruz. Bütün iddialı takımlar kadar bizim de iddiamız var. Yeter ki sağlıklı olalım. Orada bir tane maç oynuyorsunuz. Maç şansı da çok önemli. TOFAŞ, yıllardan beri hem altyapısına hem de Avrupa kupalarındaki organizasyonun içerisinde var olma adına çok yatırımlar yapıyor. Bu belki maddi yatırımlar değil ama var olmak, o yapının içerisinde sorumluluklarını yerine getirmek önemli bir şey. Türk basketboluna da hizmet ediyor. İnşallah o süreçte bizim orada bir sonuca ulaşmak, iyi bir noktaya gelmek bütün bu emeklerin karşılığını almak demek. İnşallah o sene bu sene olur."

- "Gidebildiğimiz son noktaya kadar gitmek istiyoruz"