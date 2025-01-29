Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Çalışanların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

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