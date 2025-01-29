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        Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'da bir tekstil fabrikasında patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 03:00 Güncelleme: 29.01.2025 - 03:12
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        Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'da bir tekstil fabrikasında patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü.

        Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

        Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.

        Çalışanların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye yangına müdahale etti.

        Ekiplerin yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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