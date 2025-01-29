Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Bursa'da bir tekstil fabrikasında patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü.
Bursa'da bir tekstil fabrikasında patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü.
Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.
Çalışanların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye yangına müdahale etti.
Ekiplerin yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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