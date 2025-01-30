İnegöl'de asayiş
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Yunus Ç, idaresindeki 16 ABC 163 plakalı otomobil, Kemalpaşa Mahallesi Efsane Sokak'ta, Diyar D. yönetimindeki 16 BLV 391 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, 16 ABC 163 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Emine Nur Ç. (27) yaralandı.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü
Çeltikçi Mahallesi 5700 Sokak'ta bulunan bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İnegöl İtfaiyesi ekipleri, yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Yangında dumandan etkilenen civcivler öldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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