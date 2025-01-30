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        İnegöl'de asayiş

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 10:47 Güncelleme: 30.01.2025 - 11:11
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        İnegöl'de asayiş
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Yunus Ç, idaresindeki 16 ABC 163 plakalı otomobil, Kemalpaşa Mahallesi Efsane Sokak'ta, Diyar D. yönetimindeki 16 BLV 391 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, 16 ABC 163 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Emine Nur Ç. (27) yaralandı.

        Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        - Tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

        Çeltikçi Mahallesi 5700 Sokak'ta bulunan bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İnegöl İtfaiyesi ekipleri, yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Yangında dumandan etkilenen civcivler öldü.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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