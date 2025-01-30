Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da mübadillerin yolculuğu canlandırıldı

        Bursa'da Türk-Yunan nüfus mübadelesinin 102'nci yılı dolayısıyla, doğdukları topraklardan göçe zorlanan mübadillerin yolculuğu canlandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 17:09 Güncelleme: 30.01.2025 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da mübadillerin yolculuğu canlandırıldı
        ABONE OL

        Bursa'da Türk-Yunan nüfus mübadelesinin 102'nci yılı dolayısıyla, doğdukları topraklardan göçe zorlanan mübadillerin yolculuğu canlandırıldı.

        Mudanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Birlikte Ayrı Düştüğümüz Gün" temasıyla Mütareke Müze Evi önünde düzenlenen anma programı kapsamında, tiyatral gösteri sunuldu.

        Mudanya Belediyesi Tiyatro Topluluğunca sunulan gösteride, dönemin giysilerini giyen ve ellerinde bavullar taşıyan temsili mübadiller, kayıklara binerek yolculuğa çıktı.

        Türk-Yunan nüfus mübadelesinin ardından göç yolunda hayatını kaybeden mübadiller de denize atılan karanfillerle anıldı.

        Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, törendeki konuşmada, mübadelenin üzerinden 102 yıl geçmesine rağmen unutulmadığını ve unutulmaması gerektiğini belirtti.

        Kültürü yaşatmanın önemini dile getiren Dalgıç, şunları kaydetti:

        "Kültürümüzü bizden sonraki nesillere daha detaylı anlatarak geleneğimizi sürdürmemiz ve geçmişimizi unutmamamız lazım. Günümüzde göç, bir afet olarak kabul ediliyor. Bizler, bu afeti 100 yıl önce yaşamış insanlarız. Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' parolasını yaşatmak ve canlı tutabilmek için o acıları bilen insanlar olarak, daha anlayışlı olmalı, göçün ve göçmenlerin sorunlarına toplumsal katkımızı eksik etmemeliyiz."

        Lozan Mübadilleri Vakfı Mudanya Temsilciliği Kadın Kolları Komisyon Başkanı Birsen Kermen de vakfın ve Türkiye'deki mübadil kuruluşlarının imza attığı 102. yıl bildirisini okudu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Korkuluk parçaları araçlara saplandı!
        Korkuluk parçaları araçlara saplandı!
        Suriye’de ismini Devlet Bahçeli’nin koyduğu Yeni Hayat Partisi kuruluyor
        Suriye’de ismini Devlet Bahçeli’nin koyduğu Yeni Hayat Partisi kuruluyor
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        İklim değişikliği salmonella salgınlarını tetikleyebilir
        İklim değişikliği salmonella salgınlarını tetikleyebilir
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Genç kadın sevgilisinin evinde öldü!
        Genç kadın sevgilisinin evinde öldü!
        Eşini iple boğmuştu! "Mekanı cennet olsun" diyen katilin işte cezası!
        Eşini iple boğmuştu! "Mekanı cennet olsun" diyen katilin işte cezası!
        ‘The Odyssey’in galası Troya Müzesi’nde yapılsın
        ‘The Odyssey’in galası Troya Müzesi’nde yapılsın
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        "ABD'deki uçak kazasında uçakta Ruslar da vardı"
        "ABD'deki uçak kazasında uçakta Ruslar da vardı"
        Adını avcıların acı hikayelerinden aldı!
        Adını avcıların acı hikayelerinden aldı!
        MSB'den teğmenler açıklaması
        MSB'den teğmenler açıklaması
        İnşaat işçisinin kara kalem sevgisi!
        İnşaat işçisinin kara kalem sevgisi!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak büyük protestolara yol açan kişi öldürüldü
        İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak büyük protestolara yol açan kişi öldürüldü
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber

        Benzer Haberler

        Bursa'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
        Bursa'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
        Kamyonetle kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralı
        Kamyonetle kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralı
        Seyir halindeki servis minibüsü yandı
        Seyir halindeki servis minibüsü yandı
        Yangına müdahale eden itfaiye eri, çatının çökmesi ile düşerek yaralandı
        Yangına müdahale eden itfaiye eri, çatının çökmesi ile düşerek yaralandı
        Bursa'da eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kocaya ağırlaştırılmış müebb...
        Bursa'da eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kocaya ağırlaştırılmış müebb...
        Marmarabirlik ortaklarına yarın 22 milyon lira ödeme yapılacak
        Marmarabirlik ortaklarına yarın 22 milyon lira ödeme yapılacak