Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa Büyükşehir Belediyespor hentbol takımı gözünü "zirveye" dikti

        SERGEN SEZGİN - Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, "zirvenin" yeni sahibi olmak için çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 11:07 Güncelleme: 31.01.2025 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa Büyükşehir Belediyespor hentbol takımı gözünü "zirveye" dikti
        ABONE OL

        SERGEN SEZGİN - Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, "zirvenin" yeni sahibi olmak için çalışıyor.

        Bursa temsilcisi, ligdeki ikinci sezonunda tek mağlubiyetini Adana temsilcisi Adasokağı'ndan aldıktan sonra 10 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

        Ligde 11 galibiyet 1 beraberlikle ikinci sırada yer alan Bursa temsilcisi, yenilgisiz liderliğini sürdüren Armada Praxis Yalıkavak ile 14'üncü hafta maçında deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Bursa ekibi, Muğla temsilcisine ilk yenilgisini yaşatarak zirveye yerleşmeyi hedefliyor.

        - Başantrenör Işık: "Play-off'a avantajlı ve iyi konumda girmek istiyoruz"

        Başantrenör Mehmet Fatih Işık, AA muhabirine, bu sezon şampiyonluk hedefiyle iyi bir takım kurduklarını söyledi.

        Lige başlarken ilk hedeflerinin play-off sürecine avantajlı girmek olduğuna değinen Işık, takıma yapılan takviyelerin ardından hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini anlattı.

        Işık, çalışmaları sıkı tutuklarını ve hedeften şaşmadıklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

        "Takımımız 10 maçtır kaybetmiyor. Dolu dizgin, her maçı final havasında oynayarak kazanıyoruz. Bu hafta önemli bir maçımız var. Müsabakayı kazandığımız takdirde ligi birinci bitirme anlamında avantaj yakalamış olacağız. Lig ikinciliğimiz garanti. Birinci sırada bitirip play-offa avantajlı ve iyi konumda girmek istiyoruz. Bunun için de hafta sonu oynayacağımız derbi müsabakasına hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Sporcularım sezon başından beri yeni takım olmamıza rağmen ciddi gelişim gösteriyor. Sporcularımızın özverisi, emeği, mücadelesi çok büyük."

        - Betül Yılmaz: "Giderek güçlenen bir ekibiz"

        Takımın sporcularından Betül Yılmaz, sezonun istedikleri gibi hedefleri doğrultusunda ilerlediğini dile getirdi.

        Önlerinde kritik bir maç olduğunu dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:

        "Sonuç aynı zamanda ligdeki sıralamayı da belirleyecek. O yüzden önemli maç. Güzel bir takım ruhu oluştu. Takım gençlerden oluşuyor. Güzel bir uyum sağladık. Birbirimize alıştıkça performans daha iyi anlamda ortaya çıktı. Hedefimiz mümkün olan en iyi yerde ligi bitirmek. Şampiyonluk yarışında biz de varız. Çünkü çok çalışıyoruz ve istiyoruz. Takıma devre arasında yabancı bir transfer takviyesi de yapıldı. O da takımımıza güç katacaktır. Giderek güçlenen bir ekibiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekrem İmamoğlu ifade veriyor
        Ekrem İmamoğlu ifade veriyor
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        Muhtemel rakipler belli oldu!
        Muhtemel rakipler belli oldu!
        Eyüpsultan'da dehşet gecesi! Aynı aileden 4 kişi öldürüldü
        Eyüpsultan'da dehşet gecesi! Aynı aileden 4 kişi öldürüldü
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        Bankanın 56 milyon TL'sini alıp kaçmışlardı! Aile boyu soygun!
        Bankanın 56 milyon TL'sini alıp kaçmışlardı! Aile boyu soygun!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Trump: FAA ağır zihinsel engelli kişileri işe alıyor
        Trump: FAA ağır zihinsel engelli kişileri işe alıyor
        "Okan Buruk hayal dünyasından çıkar!"
        "Okan Buruk hayal dünyasından çıkar!"
        "Fenerbahçe istediğini aldı"
        "Fenerbahçe istediğini aldı"
        Bataklıkta 4 saat mahsur kaldı! Vinçle kurtarıldı
        Bataklıkta 4 saat mahsur kaldı! Vinçle kurtarıldı
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        Mekânda başladı dışarıda bitti! Gazinoda kanlı kavga!
        Mekânda başladı dışarıda bitti! Gazinoda kanlı kavga!
        ABD'deki uçak kazasında son gelişmeler neler?
        ABD'deki uçak kazasında son gelişmeler neler?
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Yalan dedektörleri "yalandan" ibaret olabilir!
        Yalan dedektörleri "yalandan" ibaret olabilir!
        Trump: Kanada'ya yüzde 25 vergi uygulayacağız
        Trump: Kanada'ya yüzde 25 vergi uygulayacağız
        Fotoğraflarda göz bebeği detayı!
        Fotoğraflarda göz bebeği detayı!

        Benzer Haberler

        Bursa'da 4 katlı binada yangın
        Bursa'da 4 katlı binada yangın
        Bursa'da 4 katlı binada çıkan yangında hasar oluştu
        Bursa'da 4 katlı binada çıkan yangında hasar oluştu
        Yola çıkan tilkiyi salamla besledi
        Yola çıkan tilkiyi salamla besledi
        Bursa'ya ruhsatsız tabanca getiren şüpheli tutuklandı
        Bursa'ya ruhsatsız tabanca getiren şüpheli tutuklandı
        Bursa'da ruhsatsız silah ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutu...
        Bursa'da ruhsatsız silah ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutu...
        Bursa'da 2 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
        Bursa'da 2 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti