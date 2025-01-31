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        Bursa'da kendilerini telefonda "yüzbaşı" olarak tanıtıp bir kişiyi dolandıran 2 zanlı tutuklandı

        Bursa'da kendilerini telefonda "yüzbaşı" olarak tanıtıp bir kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 12:14 Güncelleme: 31.01.2025 - 12:14
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        Bursa'da kendilerini telefonda "yüzbaşı" olarak tanıtıp bir kişiyi dolandıran 2 zanlı tutuklandı
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        Bursa'da kendilerini telefonda "yüzbaşı" olarak tanıtıp bir kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Yenişehir ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki M.Y, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kendisini telefonda "yüzbaşı Mehmet" olarak tanıtan bir kişiye ziynet eşyası ve paralarını verip dolandırıldığı ihbarında bulundu.

        İhbar üzerine 73 güvenlik kamerası kaydını inceleyen Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin M.M. olduğunu belirledi.

        Yapılan incelemede zanlının olaydan sonra Kocaeli'ye kaçtığı, buradan da Ankara'ya gitmek üzere otobüse bineceği tespit edildi. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verilmesi üzerine M.M. otobüste yakalandı.

        Bursa'ya getirilen M.M'nin sorgusunda, Yenişehir'de ikamet eden S.E. ile işbirliği yaptığı belirlendi. Bunun üzerine S.E. gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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