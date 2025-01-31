Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        İnegöl'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 13:46 Güncelleme: 31.01.2025 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnegöl'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

        İsmail Ö. (25) yönetimindeki 35 GA 0866 plakalı otomobil, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi ile Gürbüz Sokak üzerindeki kavşakta, Murat E. idaresindeki 16 BFE 085 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle, sürücü İsmail Ö. ve otomobilde bulunan eşi Songül Ö. (21) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        Ekrem İmamoğlu ifade verdi
        İstanbul'da 'altın' katliamı!
        İstanbul'da 'altın' katliamı!
        Muhtemel rakipler belli oldu!
        Muhtemel rakipler belli oldu!
        Aras Bulut İynemli'nin acı günü
        Aras Bulut İynemli'nin acı günü
        18 milyon Euro'luk karavana!
        18 milyon Euro'luk karavana!
        Şara ilk kez ulusa sesleniş konuşması yaptı
        Şara ilk kez ulusa sesleniş konuşması yaptı
        Eski kocasını sevgilisine boğdurtmuş!
        Eski kocasını sevgilisine boğdurtmuş!
        Reklam panosu faciasında sanığın sözlerine tepki!
        Reklam panosu faciasında sanığın sözlerine tepki!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        3'üncü oteli yaptırdığı ortaya çıktı!
        3'üncü oteli yaptırdığı ortaya çıktı!
        "Fenerbahçe istediğini aldı"
        "Fenerbahçe istediğini aldı"
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Giresun'dan NBA All-Star'a!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        'Bay dublaj' hayatını kaybetti
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti
        ABD'deki uçak kazasında son gelişmeler neler?
        ABD'deki uçak kazasında son gelişmeler neler?
        Turizm gelirinde yüzde 8,3 artışla Cumhuriyet rekoru kırıldı
        Turizm gelirinde yüzde 8,3 artışla Cumhuriyet rekoru kırıldı

        Benzer Haberler

        Bursa'da 250 kişi iş sahibi oldu
        Bursa'da 250 kişi iş sahibi oldu
        Bursa'da Türk-Yunan nüfus mübadelesinin 102. yılında anma etkinliği düzenle...
        Bursa'da Türk-Yunan nüfus mübadelesinin 102. yılında anma etkinliği düzenle...
        'Sahte yüzbaşı', 73 güvenlik kamerası izlenerek yakalandı
        'Sahte yüzbaşı', 73 güvenlik kamerası izlenerek yakalandı
        Bursa'da kendilerini telefonda "yüzbaşı" olarak tanıtıp bir kişiyi dolandır...
        Bursa'da kendilerini telefonda "yüzbaşı" olarak tanıtıp bir kişiyi dolandır...
        Bursa'da 161 otel ve tesis mühürlendi
        Bursa'da 161 otel ve tesis mühürlendi
        Bebeğine anne sütü götürürken kazada ölen polis memurunun eşi kızıyla hayat...
        Bebeğine anne sütü götürürken kazada ölen polis memurunun eşi kızıyla hayat...