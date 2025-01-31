Bursa Devlet Tiyatrosu "Mağara Kadını" oyununun prömiyerini yaptı

Yönetmenliğini Elif Erdal'ın üstlendiği, Ecehan Şarman Çetinkaya'nın başrolü aldığı oyunun dekor ve kostüm tasarımını Nur Sinem Mete, ışık tasarımını Akın Yılmaz, müziklerini Çelik Kasapoğlu, dans ve hareket düzenini İzmir Tenim hazırladı.

Yazar Emma Peirson'un kaleme aldığı, Nazlı Gözde Yolcu'nun Türkçe'ye çevirdiği oyun, mağara devrinden günümüze kadar kadın ve erkek ilişkilerinin nasıl evrildiğini eğlenceli ve mizahi bir dille izleyiciye aktarıyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.