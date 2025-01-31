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        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kütahya Valiliğini ziyaretinde konuştu:

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Özellikle topluma bağımlılıktan uzak durmalarını, kilo kontrolü yapmalarını, sağlıklı beslenmelerini hep tavsiye ediyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 18:02 Güncelleme: 31.01.2025 - 18:02
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        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kütahya Valiliğini ziyaretinde konuştu:
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        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Özellikle topluma bağımlılıktan uzak durmalarını, kilo kontrolü yapmalarını, sağlıklı beslenmelerini hep tavsiye ediyoruz." dedi.

        Memişoğlu, Kütahya Valiliğini ziyaretinde, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" kapsamında şehirleri dolaşmaya devam ettiklerini; Kütahya'nın, ziyaret ettikleri 41. il olduğunu söyledi.

        Kentteki sağlık hizmetlerini değerlendireceklerini ve daha iyisi için neler yapmak gerektiğini istişare edeceklerini belirten Memişoğlu, "Kütahya'da 22 yılda 48 sağlık tesisi inşa etmişiz. Şehir Hastanesi var, eğitim ve araştırma kapsamında hizmet verecek bir altyapısı var. Daha iyi sağlık hizmeti sunmak için buradayız." diye konuştu.

        Bakan Memişoğlu, en büyük hedefin sağlıklı kalmak olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

        "O nedenle insanların hastalanmadan sağlıklarının değerini bilmesi için önceliğimiz, aile hekimliklerimizde. Burada da aile sağlığı merkezleri, sağlıklı hayat merkezleri, milletimizin hizmetine devam ediyor. Özellikle topluma bağımlılıktan uzak durmalarını, kilo kontrolü yapmalarını, sağlıklı beslenmelerini hep tavsiye ediyoruz. Onun için de Kütahya'da 433 uzman hekim, 827 hekimle insanlara daha iyi sağlık hizmeti sunmaya çalışıyoruz."

        Türkiye'nin son 22 yılda sağlık hizmetinde iyi yerlere geldiğini, çok daha iyisinin de olacağını ifade eden Memişoğlu, "Sağlık Bakanı olarak, sadece kamu hastaneleri değil; üniversite hastaneleri, özel sektör, vakıf üniversite hastanelerinin, temel sağlığın, aile hekimliğinin, ilaç sektörünün, sağlıkla ilgili üretim sektörünün araştırma ve eğitim sektörünün hepsinin daha iyi olması için uğraşan, onların Türkiye'yi daha ileriye sağlıkla taşıması için onlara yardımcı olan, onların hizmetinde olan bir kişiyim." ifadesini kullandı.

        Sağlık eğitimi veren üniversitelerin daha iyi olmasını sağlamaya çalıştıklarını aktaran Bakan Memişoğlu, sağlığın bilgisinin yanı sıra teknolojisini de üreteceklerini sözlerine ekledi.

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