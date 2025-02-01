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        Bursa'da evinde rahatsızlanan 2 aylık bebek öldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde annesinin emzirdiği sırada rahatsızlanan 2 aylık bebek, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 12:06 Güncelleme: 01.02.2025 - 12:06
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        Bursa'da evinde rahatsızlanan 2 aylık bebek öldü
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde annesinin emzirdiği sırada rahatsızlanan 2 aylık bebek, hastanede hayatını kaybetti.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan M.S. (34) ve E.S. (30) çiftinin 2 ay önce dünyaya gelen bebekleri, annesi tarafından emzirildiği sırada fenalaştı.

        Bebeğinin hareketsiz olduğunu fark eden anne E.S, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp masajı yaptıkları bebeği İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Bebek burada yaşamını yitirdi.

        Savcılık incelemesinin ardından bebeğin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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