Bursa'da evinde rahatsızlanan 2 aylık bebek öldü

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp masajı yaptıkları bebeği İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Bebek burada yaşamını yitirdi.

Bebeğinin hareketsiz olduğunu fark eden anne E.S, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan M.S. (34) ve E.S. (30) çiftinin 2 ay önce dünyaya gelen bebekleri, annesi tarafından emzirildiği sırada fenalaştı.

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