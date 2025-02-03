Bursa'da taşkınların önüne geçmek amacıyla dere temizliği yapılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, olası yağışların neden olabileceği taşkınların önüne geçmek amacıyla kentteki ve ilçelerdeki derelerde temizlik ile ıslah çalışmalarının yapıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, son yıllarda dünya genelinde önemli bir problem haline gelen küresel ısınma ve değişen iklim koşullarına bağlı olarak ani yağışlar yüzünden yaşanan sel felaketlerini önlemek amacıyla Bursa'daki 17 ilçede dere yataklarında temizlik ve ıslah çalışmaları hayata geçirildi.

Taşkın koruma çalışmaları kapsamında dere temizliğinde bulunan ekipler, Ayvalı Deresi, Mudanya Çınarlı Deresi ve Karanlık Deresi'nde de çalışmalara başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sağlıklı bir kentin ancak güçlü bir altyapı üzerine inşa edilebileceğini belirtti.

Kent merkezinin yanı sıra 17 ilçede de altyapı çalışmalarından taviz vermediklerinin altını çizen Bozbey, içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının iyileştirilmesinin yanında dere ıslah ve temizliği çalışmalarının da yağışların neden olabileceği olası taşkın ve sel felaketlerinin önlenmesinde büyük önem taşıdığını ifade etti.

Bozbey, BUSKİ marifetiyle periyodik aralıklarla gerçekleştirilen dere temizliklerine hız verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son olarak Nilüfer ilçesi Yüzüncü Yıl, 29 Ekim, Ertuğrul, Altınşehir, Özlüce ve 19 Mayıs mahallelerinden geçen Ayvalı Deresi, Mudanya Çınarlı Deresi ve yine Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nden geçen Karanlık Deresi’nde temizlik çalışmalarını başlattık. Taşkınların ve olası sel felaketlerinin önüne geçilmesinde, derelerin ıslahı ve temizliği büyük önem taşıyor. Derelerdeki canlı hayatının devam etmesi için de temizlik çalışmalarını önemsiyoruz."