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        Bursa'da kurusıkıyla havaya ateş eden çocuğu, evinden çıkan jandarma yakaladı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletle giderken kurusıkı tabancayla havaya ateş eden bir çocuk, bu sırada çöp dökmek için evinden çıkan uzman çavuş tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 15:59 Güncelleme: 03.02.2025 - 15:59
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        Bursa'da kurusıkıyla havaya ateş eden çocuğu, evinden çıkan jandarma yakaladı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletle giderken kurusıkı tabancayla havaya ateş eden bir çocuk, bu sırada çöp dökmek için evinden çıkan uzman çavuş tarafından yakalandı.

        Mahmudiye Mahallesi 1. Kaya Sokak'ta, E.A'nın (15) kullandığı motosikletin arkasında bulunan A.T. (15), sokakta sohbet eden 3 genç kızın yanından geçerken tabancayla havaya ateş açtı.

        Silah seslerini duyan ve bu sırada çöp atmak için sokağa çıkan jandarma uzman çavuş, şüphelileri yakaladı. Uzman çavuş, A.T'nin elindeki kurusıkı tabancayı alarak, durumu polis ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen polis ekipleri, motosiklet sürücüsü E.A'ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 706 lira ceza yazdı. Havaya ateş açan A.T. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        Şüphelilerin havaya ateş açtığı ve hemen ardından uzman çavuş tarafından etkisiz hale getirildiği anlar, çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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