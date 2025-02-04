Bursa'da "Türk Süsleme Sanatları 2024 Yılı Yaygın Eğitim Kursları" sergisi açıldı

Bursa'da Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce "Türk Süsleme Sanatları 2024 Yılı Yaygın Eğitim Kursları" sergisi açıldı.

Bursa Güzel Sanatlar Galerisinde açılan sergide yaygın eğitim kursiyerleri tarafından çeşitli el sanatı dallarında yapılan aksesuar ve süs eşyaları sergilendi. Serginin açılış konuşmasını Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer yaptı.

Kursiyerlere, hocalara ve destek veren herkese teşekkür eden Özer, el sanatlarının nesilden nesile aktarılmasında iki önemli unsur olduğunu söyleyerek "Bugün için güzel sanatçılar yetiştirerek bu eserleri ve sanatları yaşatmak. Bununla birlikte en önemlisi gelecek nesillere bunu aktarmak. Bu kurslarla hem yaşatıyoruz, hem geliştiriyoruz hem de gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı. Özer, 18, kursta 171 kursiyerin belge almaya hak kazandığını belirterek 2025 yılında kurs sayısının 25'e ulaşacağını açıkladı.

Sergiye katılan Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu ise kursiyerleri ve emeği geçen herkesi tebrik etti.

Programın devamında Kamil Özer ve Rıza Gençoğlu tarafından kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.