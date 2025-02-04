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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 19:03 Güncelleme: 04.02.2025 - 19:03
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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
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        Salon:CengizGöllü Voleybol Salonu

        Hakemler: Sadettin Deneri, Melike Erol Özkan

        Bursa Büyükşehir Belediyespor: Arda Bostan, Morales, Kemal Kayhan, Abreu, Panou, Fatih Eren Uğur, (Emre Berat Fırat, Yiğit Yıldız, Yunus Emre Erşahin, Gökhan Çatal, Erhan Hamarat, Umut Özdemir)

        Spor Toto: Muhammed Kaya, Gökhan Gökgöz, Mustafa Koç, Edgar, Muagututia, Ömer Furkan Dur, ( Batuhan Avcı, Doğukan Yaltıraklı, Umut Demir, Hamdi Erkan, Beytullah Hatipoğlu, Oliva)

        Setler: 30-28, 19-25, 13-25, 22-25

        Süre: 123 dakika

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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