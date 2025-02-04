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        Bursa'da makas atan sürücünün neden olduğu kaza kamerada

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde makas atarak ilerleyen aracın otomobile çarpma anı bir diğer aracın kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 21:54 Güncelleme: 04.02.2025 - 21:54
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        Bursa'da makas atan sürücünün neden olduğu kaza kamerada
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde makas atarak ilerleyen aracın otomobile çarpma anı bir diğer aracın kamerasınca kaydedildi.

        Mudanya Bulvarı şehir merkezi istikametinde makas atarak ilerleyen B.Ö. idaresindeki 54 AE 371 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan N.A. yönetimindeki 16 AZZ 142 plakalı otomobile çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar zor durdu. Kaza nedeniyle otomobillerde maddi hasar oluştu.

        Kaza anı, bir diğer aracın kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, makas atan otomobilin kontrolden çıkarak seyir halindeki bir otomobile çarptığı anlar yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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