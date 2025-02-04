Bursa'da makas atan sürücünün neden olduğu kaza kamerada

Kaza anı, bir diğer aracın kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, makas atan otomobilin kontrolden çıkarak seyir halindeki bir otomobile çarptığı anlar yer alıyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde makas atarak ilerleyen aracın otomobile çarpma anı bir diğer aracın kamerasınca kaydedildi.

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