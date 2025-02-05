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        Bursa'da sahipsiz köpeğin okul bahçesinde saldırdığı öğrenci yaralandı

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde okul bahçesinde sahipsiz köpeğin saldırdığı 9 yaşındaki öğrenci, bacağından yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 12:37 Güncelleme: 05.02.2025 - 12:37
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        Bursa'da sahipsiz köpeğin okul bahçesinde saldırdığı öğrenci yaralandı
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        Bursa'nın Karacabey ilçesinde okul bahçesinde sahipsiz köpeğin saldırdığı 9 yaşındaki öğrenci, bacağından yaralandı.

        Karacabey Belediyesi sınırları içindeki Dağkadı Mahallesi'ndeki Dağkadı İlkokulu'nda öğrenim gören 3. sınıf öğrencisi M.Ö, teneffüsteyken okulun bahçesindeki sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

        Köpek saldırısı sonucu bacağından yaralanan kız öğrenci, öğretmenlerin haber verdiği ailesi tarafından Karacabey Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan M.Ö, daha sonra Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi.

        Öğrencinin babası Soner Ö, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının sahipsiz köpek tarafından yaralandığını bir gün sonra sınıf öğretmeninden duyduğunu bildirdi.

        Bunun üzerine kızını tedavisi için hastaneye götürdüğünü anlatan Soner Ö, "Çocuğumuz çok korkmuş ve bize söyleyememiş. Köpeğin ısırması sonucundan korkudan dudakları bile patlayan kızımız, şu anda korku içerisinde okula gidiyor. Benim de köpeklerim var. Hem de 4 tane. Ancak okul bahçesinde köpek beslenmemelidir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve savcılığa şikayet dilekçemizi verdik. Olay yargıya intikal etti." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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