Yalova'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi
Yalova'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.
Yalova'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, yarın kentte etkili olması beklenen kar, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, il genelindeki resmi okul ve kurumlardaki taşımalı öğrenciler, köy okulları, özel eğitim öğrencileri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri için yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.
Taşımalı sistem dışında kalan tüm öğrenciler (örgün, yaygın eğitim ve yükseköğretim) ise yarın eğitim öğretime devam edecek.
Zorunlu hizmetlerin yürütülmesini aksatmayacak şekilde, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan personel de bir gün idari izinli sayılacak.
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