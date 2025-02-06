Bursa'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenler anıldı
Bursa'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamlarını yitirenler için anma programı yapıldı.
Bursa'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamlarını yitirenler için anma programı yapıldı.
Osmangazi Belediyesi, Kent Konseyi ve Bursa İl Dernekler Federasyonu (BİLDEF) tarafından Osmangazi Meydanı'nda anma programı düzenlendi.
Programa, depremden etkilenen 11 ilin dernek temsilcileri, arama kurtarma ekipleri, sivil toplum kuruluşları yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.
Depremin meydana geldiği saat 04.17'de saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Program, katılımcıların konuşmalarıyla sona erdi.
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