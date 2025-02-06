Bursa'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenler anıldı

Osmangazi Belediyesi, Kent Konseyi ve Bursa İl Dernekler Federasyonu (BİLDEF) tarafından Osmangazi Meydanı'nda anma programı düzenlendi.

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