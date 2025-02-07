Bursa'da çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Tan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kadının cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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