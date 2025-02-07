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        Bursa'da çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü

        Bursa'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 11:10 Güncelleme: 07.02.2025 - 11:20
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        Bursa'da çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü
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        Bursa'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        M.B. idaresindeki 16 BCT 851 plakalı çöp kamyonu, Yavuzselim Mahallesi Kuleber Caddesi'nde geri manevra yaparken Nuriye Tan'a (66) çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Tan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kadının cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Sürücü M.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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