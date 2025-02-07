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        Bursa merkezli kablo hırsızlığı operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

        Bursa merkezli 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen kablo hırsızlığı operasyonunda 22 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 14:43 Güncelleme: 07.02.2025 - 14:50
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        Bursa merkezli kablo hırsızlığı operasyonunda 22 şüpheli yakalandı
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        Bursa merkezli 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen kablo hırsızlığı operasyonunda 22 zanlı gözaltına alındı.

        Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Karacabey Jandarma Suç Araştırma Timi, Bursa, Bilecik, Yalova, Balıkesir, İzmir, Manisa, Muğla, Eskişehir, Afyonkarahisar, Samsun ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Jandarma, Bursa'nın Karacabey ilçesinde 20 bin metre enerji nakil hattı kablosu çaldığı iddia edilen 22 şüpheliyi yakaladı.

        Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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