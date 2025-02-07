Bursa merkezli kablo hırsızlığı operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Karacabey Jandarma Suç Araştırma Timi, Bursa, Bilecik, Yalova, Balıkesir, İzmir, Manisa, Muğla, Eskişehir, Afyonkarahisar, Samsun ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

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