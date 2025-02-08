Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da ehliyetsiz sürücünün lise öğrencisine çarptığı kaza güvenlik kamerasında

        Bursa'da, ehliyetsiz sürücünün yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisine çarptığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 15:18 Güncelleme: 08.02.2025 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da ehliyetsiz sürücünün lise öğrencisine çarptığı kaza güvenlik kamerasında
        ABONE OL

        Bursa'da, ehliyetsiz sürücünün yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisine çarptığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Merkez Yıldırım ilçesi Güllük Mahallesi Kanal Caddesi'nde ehliyetsiz yabancı uyruklu sürücü Y.E, 16 LON 10 plakalı minibüsle seyir halindeyken hız tümseklerinden geçtiği sırada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

        Kontrolden çıkan minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Esmanur A'ya (15) çarptı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Esmanur A'nın beyin kanaması geçirdiği, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi.

        Gözaltına alınan sürücü ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Selen hemşire Dicle Nehri'nde ölü bulundu!
        Selen hemşire Dicle Nehri'nde ölü bulundu!
        Kanat bekler için yoğun mesai
        Kanat bekler için yoğun mesai
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Devler onun peşindeydi!
        Devler onun peşindeydi!
        Lemina’nın haberi vardı
        Lemina’nın haberi vardı
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        Muhammed Emin için 17 numarayı seçti
        Muhammed Emin için 17 numarayı seçti
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        TIME kapağı: Elon Musk ABD Başkanı!
        TIME kapağı: Elon Musk ABD Başkanı!
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Norovirüs salgını uyarısı!
        Norovirüs salgını uyarısı!
        'Sosyal' maganda!
        'Sosyal' maganda!
        Diyet listelerine girecek düşük kalorili besinler
        Diyet listelerine girecek düşük kalorili besinler
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri

        Benzer Haberler

        Bursa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
        Bursa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
        Bursa merkezli 13 ilde siber operasyonunda, 7 tutuklama
        Bursa merkezli 13 ilde siber operasyonunda, 7 tutuklama
        Ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüsün çarptığı liseli Esmanur, yaşam sa...
        Ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüsün çarptığı liseli Esmanur, yaşam sa...
        6 Şubat depremlerinin ardından talebin arttığı karot testine, 2 yıl sonra b...
        6 Şubat depremlerinin ardından talebin arttığı karot testine, 2 yıl sonra b...
        Arkadaşlarıyla sohbet ederken silahlı saldırıya uğradı
        Arkadaşlarıyla sohbet ederken silahlı saldırıya uğradı
        Bursa'da "Destanların Dansı" gösterisi sahnelendi
        Bursa'da "Destanların Dansı" gösterisi sahnelendi