Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:TOFAŞ
Hakemler:Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Murat Ciner
Bursaspor Yörsan: Mutaf 32, Grantham 7, Michineau 31, Brown 10, Sharma 8, Berkay Candan 6, Ömer Utku Al 3, Gavrilovic
Fenerbahçe Beko: Hayes 20, Biberoviç 17, Sertaç Şanlı 13, Guduric 3, Metecan Birsen, Mccollum 14, Baldwin 6, Hall 4, Melli 13, Colson 4, Melih Mahmutoğlu 4
1. Periyot: 22-25
Devre: 44-43
3. Periyot: 62-59
Normal süre: 88-88
5 faulle çıkanlar: 39.25 Brown, 39.24 Sharma (Bursaspor Yörsan)
BURSA
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