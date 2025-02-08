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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 23:00 Güncelleme: 08.02.2025 - 23:00
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:TOFAŞ

        Hakemler:Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Murat Ciner

        Bursaspor Yörsan: Mutaf 32, Grantham 7, Michineau 31, Brown 10, Sharma 8, Berkay Candan 6, Ömer Utku Al 3, Gavrilovic

        Fenerbahçe Beko: Hayes 20, Biberoviç 17, Sertaç Şanlı 13, Guduric 3, Metecan Birsen, Mccollum 14, Baldwin 6, Hall 4, Melli 13, Colson 4, Melih Mahmutoğlu 4

        1. Periyot: 22-25

        Devre: 44-43

        3. Periyot: 62-59

        Normal süre: 88-88

        5 faulle çıkanlar: 39.25 Brown, 39.24 Sharma (Bursaspor Yörsan)

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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