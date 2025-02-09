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        Bursa'da Antakya Medeniyetler Korosu konser verdi

        Hatay'ın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla 2007'de farklı din ve mezheplere mensup sanatçılarla kurulan Antakya Medeniyetler Korosu, Bursa'da konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 02:20 Güncelleme: 09.02.2025 - 02:20
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        Bursa'da Antakya Medeniyetler Korosu konser verdi
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        Hatay'ın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla 2007'de farklı din ve mezheplere mensup sanatçılarla kurulan Antakya Medeniyetler Korosu, Bursa'da konser verdi.

        Osmangazi Belediyesinin Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği "Depreme Ağıt Geleceğe Umut" konserini, şef Yılmaz Özfırat yönetti.

        Müzikseverler konserin biletlerini, yanlarında getirdikleri ve Hatay'daki kütüphanelere bağışlanacak kitaplar karşılığında alabildi.

        Koro, "Hayat Bayram Olsa", "Bir Başkadır Benim Memleketim", "Mağusa Limanı" ve "İnsan İnsan"ın aralarında bulunduğu şarkıları müzikseverlerle birlikte seslendirdi.

        Konserin sonunda seyirciler koroyu ayakta alkışladı.

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