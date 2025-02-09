Bursa'da Antakya Medeniyetler Korosu konser verdi

Koro, "Hayat Bayram Olsa", "Bir Başkadır Benim Memleketim", "Mağusa Limanı" ve "İnsan İnsan"ın aralarında bulunduğu şarkıları müzikseverlerle birlikte seslendirdi.

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