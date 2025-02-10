Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Uzmanından doğru ayakkabı seçimine ilişkin uyarılar

        Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Oktay Nar, doğru ayakkabı seçimine ilişkin uyarılarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 12:34 Güncelleme: 10.02.2025 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uzmanından doğru ayakkabı seçimine ilişkin uyarılar
        ABONE OL

        Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Oktay Nar, doğru ayakkabı seçimine ilişkin uyarılarda bulundu.

        Nar, yaptığı yazılı açıklamada yanlış ayakkabı seçiminin insan sağlığı üzerinde yol açabileceği sorunlara değinerek, doğru ayakkabı seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlara anlattı.

        Yanlış ayakkabı kullanımının ayak sağlığı başta olmak üzere bel, diz ve kalça gibi eklemlerde de ciddi sorunlara yol açabileceğini belirten Nar, şunları kaydetti:

        "Ayakkabı seçiminde estetikten önce sağlık ön planda tutulmalıdır. Ayak yapısına uygun olmayan ayakkabıların uzun vadede ortopedik sorunlara yol açabilir. Ayak yapınızı bilmeden yaptığınız seçimler, zamanla ayak ağrılarına, duruş bozukluklarına ve eklem rahatsızlıklarına neden olabilir. Günlük kullanım, spor, iş hayatı ya da özel davetler gibi farklı alanlarda farklı ayakkabılar tercih edilmelidir. Özellikle spor ayakkabılarında yapılan aktiviteye uygun bir seçim olması gerekir. Koşu için destek sağlayan taban yapısı önemliyken, yürüyüş için darbe emici özellikler tercih edilmelidir. Yanlış ayakkabı kullanımı, ayak ve bilek yaralanmalarına zemin hazırlayabilir. Tercihlerimizi yaparken bunlara dikkat etmemiz gerekiyor."

        Nar, ayakkabıda doğru numara seçiminin ve malzeme kalitesinin de önemine değinerek, ayakların ayakkabı içinde rahat edebileceği ve nefes alabilen modellerin tercih edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara'da sahte içkiden can kaybı 38'e yükseldi!
        Ankara'da sahte içkiden can kaybı 38'e yükseldi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        İstanbul'da ev yangınında bir kadın hayatını kaybetti!
        İstanbul'da ev yangınında bir kadın hayatını kaybetti!
        17 yaşındaki Yasemin inşaatta öldürülmüştü! Karar açıklandı!
        17 yaşındaki Yasemin inşaatta öldürülmüştü! Karar açıklandı!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        "Türk futbolu paramparça"
        "Türk futbolu paramparça"
        AKOM saat verdi! İstanbul için yeniden kar alarmı!
        AKOM saat verdi! İstanbul için yeniden kar alarmı!
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Wanda, en büyük hatam"
        "Wanda, en büyük hatam"
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        Olaylı maçta neler yaşandı?
        Olaylı maçta neler yaşandı?
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İşsizlik rakamları açıklandı

        Benzer Haberler

        Uludağ ormanlarındaki arı türlerinin çeşitliliği belirlenecek
        Uludağ ormanlarındaki arı türlerinin çeşitliliği belirlenecek
        Sandıklardan çıkan "Derbent dokuması" İznikli kadınların ellerinde yeniden...
        Sandıklardan çıkan "Derbent dokuması" İznikli kadınların ellerinde yeniden...
        Bursa'da kız çocuğunun inşaatta ölü bulunmasıyla ilgili davada karar açıkla...
        Bursa'da kız çocuğunun inşaatta ölü bulunmasıyla ilgili davada karar açıkla...
        Osmanlı'nın ünlü ressamlarının tablolarını, 150 yıl sonra fotoğrafla canlan...
        Osmanlı'nın ünlü ressamlarının tablolarını, 150 yıl sonra fotoğrafla canlan...
        Görme engelli milli golbol sporcusu Barış Tosun'un hedefi olimpiyatlara kat...
        Görme engelli milli golbol sporcusu Barış Tosun'un hedefi olimpiyatlara kat...
        Mudanya'da deprem panelleri düzenlendi
        Mudanya'da deprem panelleri düzenlendi