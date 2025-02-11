Bursa'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 6 düzensiz göçmen yakalandı, bu kişilere yer temin ederek çalıştırdığı iddia edilen 3 zanlı yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İhsaniye Mahallesi'nde bir inşaat firmasının yabancı uyrukluları çalıştırdığını ve kalacak yer temin ettiğini belirledi.

Gerçekleştirilen operasyonda, şantiyede çalışan 9 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülen yabancı uyruklulardan 6'sının kimliklerinin bulunmadığı ve kaçak yollarla ülkeye giriş yaptıklarını, ​​​​​​​bu kişilerin yaklaşık 7 aydır inşaat firmasında çalıştıkları ve aylıklarını nakit olarak aldıklarını belirledi.

Yabancı uyruklu şahıslara kalacak yer temin ederek çalıştırdığı iddia edilen S.C, H.D. ve G.Ö. gözaltına alındı.

Kimliksiz ve ikamet izni olmadan çalıştırılan yabancı uyruklu 6 kişi işlemler yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Diğer 3 yabancı uyruklu ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.