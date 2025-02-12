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        Bursa'da "Solistler Geçidi" konseri verildi

        Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü, "Solistler Geçidi" konseri düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 22:39 Güncelleme: 12.02.2025 - 22:42
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        Bursa'da "Solistler Geçidi" konseri verildi
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        Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü, "Solistler Geçidi" konseri düzenledi.

        Tayyare Kültür Merkezi'nde şef Gökhan Kiviz'in yönettiği konserde, Türk sanat müziğinin sevilen eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verildi.

        Solistler, "Bir Garip Yolcuyum", "Sultanım" ve Başka Ocaklar" gibi eserleri seslendirdi.

        Sanatçı Müge Alpay'ın da keman performansı sergilediği konserin sonunda orkestra, solistler ve şef uzun süre ayakta alkışlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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