Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Bursa'da konuştu:

        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Gazze'yi İslam dünyası imar etmelidir. Gazze'nin güvenliğini sağlamak için eli vicdanlı olan tüm dünya ülkeleri, Gazze barış gücünü ortaya koymalıdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 22:55 Güncelleme: 16.02.2025 - 23:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Bursa'da konuştu:
        ABONE OL

        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Gazze'yi İslam dünyası imar etmelidir. Gazze'nin güvenliğini sağlamak için eli vicdanlı olan tüm dünya ülkeleri, Gazze barış gücünü ortaya koymalıdır." dedi.

        Arıkan, partisinin Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 9. Olağan İl Kongresi'nde, Bursa'nın tarihi mirasıyla, bereketli topraklarıyla ve güçlü sanayisiyle Türkiye'nin en önemli lokomotif şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

        Sabah kuşağı programları başta olmak üzere televizyon içeriklerinin çoğunun aile yapısının altına adeta dinamit döşediğini anlatan Arıkan, bu programlara son verilmesi çağrısında bulundu.

        Arıkan, her neslin bir sonraki nesillerin mayası ve hamuru olduğunu dile getirerek, "Güçlü devletler, güçlü milletler inşa eder. Şimdi buradan görüyoruz ki Türkiye'nin tek çözüm yolu var o da ahlak ve maneviyat ilkesine geri dönmektir. Bu konuda biz milli görüşçüler var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da değinen Arıkan, İsrail'in bu cesaretini yumuşak lokma haline getirmeye çalıştığı İslam dünyasından aldığını savundu.

        Arıkan, İslam dünyası ve Türkiye'nin Gazze'nin yanında olması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Gazze'yi İslam dünyası imar etmelidir. Gazze'nin güvenliğini sağlamak için eli vicdanlı olan tüm dünya ülkeleri, Gazze barış gücünü ortaya koymalıdır. Bu barış gücünde başta soykırım davasını açan ve şu anda yaptırımla tehdit edilen Güney Afrika Cumhuriyeti olmak üzere tüm ülkeler bulunmalıdır."

        Saadet Partisi olarak siyaseti "5G" ile güncelleyeceklerini dile getiren Arıkan, güler yüz, güven, gayret, gelişim ve gerçeklik temelli bir siyaset anlayışı inşa edeceklerini anlattı.

        Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Hamza Gürsel yeniden Saadet Partisi İl Başkanlığına seçildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Doktor tutuklandı!
        Doktor tutuklandı!
        Vali Gül'den sahte içki açıklaması
        Vali Gül'den sahte içki açıklaması
        Jose Mourinho'dan Galatasaray'a gönderme!
        Jose Mourinho'dan Galatasaray'a gönderme!
        "Derbide yabancı hakem olacak"
        "Derbide yabancı hakem olacak"
        Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!
        Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!
        Av tüfeğiyle ayaklarından vurup kaçtı!
        Av tüfeğiyle ayaklarından vurup kaçtı!
        "Fenerbahçe iki haftada önemli eşikleri aştı!"
        "Fenerbahçe iki haftada önemli eşikleri aştı!"
        Netanyahu: Hamas'ı ortadan kaldıracağız
        Netanyahu: Hamas'ı ortadan kaldıracağız
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Basketbol Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı
        Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı
        Trump'ın aşı karşıtı sağlık bakanı küresel sağlığı nasıl etkileyebilir?
        Trump'ın aşı karşıtı sağlık bakanı küresel sağlığı nasıl etkileyebilir?
        Aralıklı oruç ile 1 ayda kaç kilo verilir?
        Aralıklı oruç ile 1 ayda kaç kilo verilir?
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Karnabaharı tüketirken bilinmesi gerekenler
        Karnabaharı tüketirken bilinmesi gerekenler
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı

        Benzer Haberler

        Kavgayı ayırmaya çalışan güvenlik görevlisi, döner bıçağıyla yaralandı
        Kavgayı ayırmaya çalışan güvenlik görevlisi, döner bıçağıyla yaralandı
        Bursa'da kavgaya müdahale eden güvenlik görevlisi döner bıçağıyla yaralandı
        Bursa'da kavgaya müdahale eden güvenlik görevlisi döner bıçağıyla yaralandı
        İnegölspor-Isparta 32: 1-1
        İnegölspor-Isparta 32: 1-1
        Bursaspor - Anadolu Üniversitesi: 4-1
        Bursaspor - Anadolu Üniversitesi: 4-1
        Koltuk boyarken patlayan sprey boya tüpünün parçaları gözüne isabet etti
        Koltuk boyarken patlayan sprey boya tüpünün parçaları gözüne isabet etti
        Antrenörlerinin 'kanatsız kelebek'i, fiziksel engelli yüzücü Muhammed Ali k...
        Antrenörlerinin 'kanatsız kelebek'i, fiziksel engelli yüzücü Muhammed Ali k...