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        Bursa'da bir evden 1,5 ton çöp çıkarıldı

        Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki bir evden belediye ekiplerince 1,5 ton çöp çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 17:19 Güncelleme: 19.02.2025 - 17:24
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        Bursa'da bir evden 1,5 ton çöp çıkarıldı
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        Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki bir evden belediye ekiplerince 1,5 ton çöp çıkarıldı.

        Yeni Mahalle sakinleri, bir evden kötü kokular geldiği yönünde Yenişehir Belediyesine ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye giden zabıta ekipleri, daireyi kontrol edince çöp evle karşılaştı.

        Temizlik İşleri Müdürlüğünce, evden 1,5 ton çöp çıkarıldı.

        Temizlenen ev ekiplerce dezenfekte edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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