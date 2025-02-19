Bursa'da bir evden 1,5 ton çöp çıkarıldı
Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki bir evden belediye ekiplerince 1,5 ton çöp çıkarıldı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki bir evden belediye ekiplerince 1,5 ton çöp çıkarıldı.
Yeni Mahalle sakinleri, bir evden kötü kokular geldiği yönünde Yenişehir Belediyesine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye giden zabıta ekipleri, daireyi kontrol edince çöp evle karşılaştı.
Temizlik İşleri Müdürlüğünce, evden 1,5 ton çöp çıkarıldı.
Temizlenen ev ekiplerce dezenfekte edildi.
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