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        Bursa Devlet Tiyatrosu "Othello"yu Romanya'da sahneleyecek

        Bursa Devlet Tiyatrosunca üç sezondur sahneye konulan William Shakespeare'in eseri "Othello", 21 ve 22 Şubat'ta Romanya'da seyirciyle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 16:23 Güncelleme: 20.02.2025 - 16:23
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        Bursa Devlet Tiyatrosu "Othello"yu Romanya'da sahneleyecek
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        Bursa Devlet Tiyatrosunca üç sezondur sahneye konulan William Shakespeare'in eseri "Othello", 21 ve 22 Şubat'ta Romanya'da seyirciyle buluşacak.

        Toma Caragiu Ploieşti Tiyatrosu ve Ploieşti Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen organizasyonda, Shakespeare'in bilinen eseri "Othello", Özdemir Nutku'nun Türkçeye kazandırdığı, Vlad Trifaş'nın yönettiği uyarlamayla sahnelenecek.

        Komşu ülkeler arasında sanatsal köprü kurma hedefiyle Romanya'ya taşınan oyun, 21 ve 22 Şubat saat 18.30'da Toma Caragiu Tiyatrosu'nda tiyatroseverlerle buluşacak.

        İzleyiciyi bireysel hikayelerin yanı sıra güvensizlik, kıskançlık ve ihaneti evrensel anlatımla da buluşturan "Othello" oyununda Nurettin Örük, Salih Cem Şener, Öykü Esendemir Örük, Çağrı Dulun, Akif Oktay, Ali Bircan Teke, Acan Ağır Aksoy, Çağrı Zora, Nergiz Acar, Işıl Öztürk Sehlikoğlu, Sıdıka Derya Gümral, Ceren Kayış, Irmak Bavkır, Ahmet Kızıl, Cengiz Bodur, İpek Abama ve Baran Balkanlar rol alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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