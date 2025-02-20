Bursa'da otomotiv yağ bayisinde yangın (3)

YANGINKISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'da otomotiv yağ bayisinde çıkan yangın, 4 saat sonra kısmen kontrol altına alındı. Söndürme ve soğutma çalışmaları bir arada yürütülüyor. Yer yer devam eden alevlere müdahale sürerken, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ile Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

53 ARAÇ, 100'ÜN ÜZERİNDE PERSONELLE MÜDAHALE EDİLİYOR

Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, yangının 3 iş yerinin birleştirilmesiyle oluşturulan satış yeri ve depoda çıktığını belirterek, "Madeni yağ satış işlemlerinin yapılmış olduğu iş yerinde başlamış olan yangın, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nin 53 araç, 100'ün üzerinde personelle beraber çalışmaları koordine ediyor. Öncelikle yangının komşu iş yerlerine sirayetini engelledik. Şu anda o risk bertaraf edildi. Bir yandan içerideki malzemeleri soğutularak dışarı çıkartılması ve yangının da boğularak söndürülmesi çalışması yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu anda en yoğun müdahale yapma durumunda ekiplerimiz. Can kaybı ve yaralımız yok. İtfaiyemiz yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. İş yerlerine sirayet etme riski şu an itibarıyla yok. Bir işletme, 3 tane iş yerini birleştirerek kendi deposu, satış yeri olarak kullanıyor” diye konuştu.

'CAN KAYBIMIZ YOK ÇOK ŞÜKÜR'

Yangının çevredeki iş yerlerine sıçramasının engellendiğini ve can kaybı ile yaralı olmadığını belirten

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da şunları söyledi:

"Madeni yağ satan bir işletmede bir yangın çıktı. Şu anda hem itfaiye ekipleri hem Yıldırım Belediyemizin destek ekipleriyle beraber bir süreç yönetiliyor. Kontrol alınmış durumda. Tamamen kontra alınması da zannediyorum 1-2 saat içerisinde tamamlanmış olacak. 100'ün üzerinde personel var burada, 50'nin üzerinde araç var. Herhangi bir yaralımız, can kaybımız yok; çok şükür. Yandaki dükkanlara da sirayet etmesi engellenmiş durumda. Sadece burası madeni yağ deposu olduğu için yangın bir müddet sürecek. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Şu anda onun çalışmaları yapılıyor."