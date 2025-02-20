Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da otomotiv yağ bayisinde yangın (4)

        4,5SAATTE TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDIBursa'da otomotiv yağ bayisinde çıkan yangın, 4,5 saat sonra tamamen kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 14:30 Güncelleme: 20.02.2025 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da otomotiv yağ bayisinde yangın (4)
        ABONE OL

        4,5SAATTE TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI

        Bursa'da otomotiv yağ bayisinde çıkan yangın, 4,5 saat sonra tamamen kontrol altına alındı. Yangına 53 araç ve 100 personelle müdahale edildi. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Büyük kar İstanbul’a yaklaşıyor!
        Büyük kar İstanbul’a yaklaşıyor!
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        ABD'de su borusu patladı, sokaklar buzla kaplandı!
        ABD'de su borusu patladı, sokaklar buzla kaplandı!
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        Genç kadın kirayı 2 gün geciktirdi... "Ayağıma sıktılar!"
        Genç kadın kirayı 2 gün geciktirdi... "Ayağıma sıktılar!"
        Dünyanın en ilginç kokan lokasyonları!
        Dünyanın en ilginç kokan lokasyonları!
        'Buzdan sal' ile nehirde Eskimo usulü balık avı
        'Buzdan sal' ile nehirde Eskimo usulü balık avı
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        'Atatürk fotoğrafı' tartışmasında teğmenin ihracına iptal kararı
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        İdeal bir kahvaltıda neler olmalı?
        İdeal bir kahvaltıda neler olmalı?
        Nisa ve Zeynep öğretmenin ardından... "Kaza olacağı içime doğdu!"
        Nisa ve Zeynep öğretmenin ardından... "Kaza olacağı içime doğdu!"
        Honda’dan Türkiye’de üretim açıklaması!
        Honda’dan Türkiye’de üretim açıklaması!
        Kim bu badem anneler?
        Kim bu badem anneler?
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı

        Benzer Haberler

        BUSADER'in 2025 sürdürülebilirlik hedefleri açıklandı
        BUSADER'in 2025 sürdürülebilirlik hedefleri açıklandı
        'Pandemide el bebek gül bebek büyütülen can dostlarımız şimdi barınaklarda'
        'Pandemide el bebek gül bebek büyütülen can dostlarımız şimdi barınaklarda'
        Bursa'da otomotiv yağ bayisinde yangın (3)
        Bursa'da otomotiv yağ bayisinde yangın (3)
        Oyuncu Emin Gümüşkaya'nın cenazesi Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı
        Oyuncu Emin Gümüşkaya'nın cenazesi Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı
        Oyuncu Emin Gümüşkaya için Bursa Devlet Tiyatrosu'nda tören düzenlendi
        Oyuncu Emin Gümüşkaya için Bursa Devlet Tiyatrosu'nda tören düzenlendi
        Yangında mahsur kaldı, çıktığı pencereden vinç ile kurtarıldı
        Yangında mahsur kaldı, çıktığı pencereden vinç ile kurtarıldı