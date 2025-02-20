Bursa'da otomotiv yağ bayisinde yangın (4)

Bursa'da otomotiv yağ bayisinde çıkan yangın, 4,5 saat sonra tamamen kontrol altına alındı. Yangına 53 araç ve 100 personelle müdahale edildi. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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