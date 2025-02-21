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        Bursa'da bağ evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

        Bursa'nın Gürsu ilçesinde bağ evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 19:07 Güncelleme: 21.02.2025 - 19:07
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        Bursa'da bağ evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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        Bursa'nın Gürsu ilçesinde bağ evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Kırsal Kazıklı Mahallesi'nde bir bağ evinden silah sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Haydar Ors'u silahla ağır yaralanmış buldu.

        Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesine kaldırılan Ors, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Haydar Ors hakkında birçok suçtan arama kararı olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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