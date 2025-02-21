Bursa'da bağ evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Bursa'nın Gürsu ilçesinde bağ evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Bursa'nın Gürsu ilçesinde bağ evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Kırsal Kazıklı Mahallesi'nde bir bağ evinden silah sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Haydar Ors'u silahla ağır yaralanmış buldu.
Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesine kaldırılan Ors, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Haydar Ors hakkında birçok suçtan arama kararı olduğu öğrenildi.
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