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        Bursa'da hafif ticari araç ile çarpışan panelvanın sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan panelvanın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 15:35 Güncelleme: 22.02.2025 - 15:41
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        Bursa'da hafif ticari araç ile çarpışan panelvanın sürücüsü yaralandı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan panelvanın sürücüsü yaralandı.

        Ersan Bozdağ (49) idaresindeki 16 VM 104 plakalı panelvan, Yalova-Bursa kara yolunda Avni İnci (72) idaresindeki 16 CHD 58 plakalı hafif ticari araca çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle panelvanın sürücüsü Bozdağ araçta sıkıştı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Bozdağ, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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