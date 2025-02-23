Bursa'da ehliyetsiz sürücü park halindeki 3 otomobile çarptı

Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye toplamda 48 bin 299 lira para cezası uygulandığı öğrenildi.

Araçlarda hasara yol açan kazanın ardından 1,87 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Kadir Ç. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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