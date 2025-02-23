Otomotiv sektörünün "itici gücü" tedarik sanayisinde 16 milyar dolara yakın ihracat hedefi

CEM ŞAN - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Türkiye'nin otomotiv sanayisinin itici gücü olan tedarik sanayisinde özellikle satış sonrası pazarında büyüme olduğunu, bu yıl 15-16 milyar dolar aralığında bir ihracat rakamına ulaşılacağını bildirdi.

Çelik, AA muhabirine, otomotiv endüstrisinin hem ana sanayi ihracatını hem de tedarik sanayi ihracatını barındırdığını ifade etti.

Ana sanayide binek, hafif ticari araç, eşya taşımaya mahsus araçlar, midibüs, minibüs ve otobüs gibi sınıfların yer aldığını belirten Çelik, tedarik veya yan sanayide ise orijinal araç üretici firmalarına satış sonrası pazarı diye adlandırılan kullanımdaki araçlar için yedek parça ürünlerinin ihracatının yapıldığını aktardı.

Geçen yıl bu alt grupların hepsinde ihracat artışı kaydettiklerini hatırlatan Çelik, dış satımda en önemli alt grubun ise tedarik sanayisi olduğunu vurguladı.

Çelik, geçen yıl 37 milyar 211 milyon 661 bin dolarlık ihracatla tüm zamanların rekorunu kıran otomotiv sektörünün bu dış satımının yaklaşık yüzde 40'ını tedarik sanayisinin gerçekleştirdiğini dile getirerek, tedarik endüstrisinin 2024'te yüzde 5,18 artışla 14 milyar 879 milyon 114 bin dolarlık dış satıma imza attığını belirtti.

Tedarik sanayisinde geçen yıl, en çok ihracatın 3 milyar 179 milyon dolarla Almanya'ya yapıldığını anlatan Çelik, ikinci sıradaki ABD'ye dış satımın yüzde 20 artarak 1 milyar doları aştığını ifade etti.

- "Özellikle satış sonrası pazarında büyük ihracat değerlerine ulaşacağımızı düşünüyoruz"

Çelik, otomotiv sektörüne en büyük katkıyı tedarik sanayisinin verdiğine değinerek, "Devamında binek ve ticari araç grupları geldi. Türkiye otomotiv endüstrisinin tabana yayılan bacağı tedarik sanayi ve tedarik sanayi ihracatının belirli oranda artış gösteriyor olması önemli çünkü tedarik sanayisi, ihracatçı sayısının çok fazla olduğu ve istihdama da etkisinin çok daha yüksek olduğu sektör. Biz tedarik sanayisini çok fazla önemsiyoruz." diye konuştu.