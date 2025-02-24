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        Bursa'da "Taşıdıklarımız" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Bursa'da Zaman Sanat Zamanı" etkinlikleri kapsamında "Taşıdıklarımız" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 01:14 Güncelleme: 24.02.2025 - 01:14
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        Bursa'da "Taşıdıklarımız" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
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        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Bursa'da Zaman Sanat Zamanı" etkinlikleri kapsamında "Taşıdıklarımız" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Teyyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen oyuna farklı yaş grubundaki sanatseverler ilgi gösterdi.

        Leyla Postalcıoğlu, Mihran Tomasyan ve Berke Can Özcan gibi oyuncuların sahne aldığı oyun, insanların hayatları boyunca taşıdıkları sorumlulukları, kendilerini hayatta tutan ve yaşamalarına katkı sağlayan unsurları müzik eşliğinde yansıtıyor.

        Oyun sonunda Bursalı sanatseverleri selamlayan oyuncu ekibi, uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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