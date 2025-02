Müteahhitler Marmara Bölgesi'nde kentsel dönüşümün hızlandırılmasını istiyor

CEM ŞAN - İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, Marmara Bölgesi'nde kentsel dönüşümde seferberlik ilan edilerek dirençli şehirler oluşturulması gerektiğini, müteahhitler olarak ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını söyledi.

Demir, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra İstanbul, Bursa ve bazı büyük metropollerde kayda değer oranda kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştiğini belirtti.

Türkiye'de yaklaşık 6,7 milyon konutun riskli olduğunu ifade eden Demir, "Riskli yapı stoku göz önünde bulundurulduğu takdirde kentsel dönüşümde olan ile olması gereken arasında çok büyük boyutta bir farklılık var. Çok başka bir boyutta olmamız lazımdı. Ülke ve müteahhitler olarak bu konuda bir seferberlik ilan etmemiz gerekiyordu." dedi.

Demir, kentsel dönüşümün ülkenin önemli bir sorunu olduğunu dile getirerek, "İMSİAD olarak bu konuda spesifik çalışmalar yapıyoruz çünkü kentsel dönüşümde bir formül yoktur. Yani iki kere iki dört eder gibi bir formülle kentsel dönüşümü her bölgede ve her şehirde aynı şekilde kurgulamanız mümkün değil. Her bölgenin kendine has karakteristik özelliğine uygun şekilde kentsel dönüşüm yapılması gerekiyor." diye konuştu.

- "Seferberlik şekliyle kentsel dönüşümü bir an evvel çözmemiz gerekiyor"

Kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi için finansman sorunun çözülmesi gerektiğine değinen Demir, şöyle devam etti:

"Riskli yapı oranımız çok fazla. Kentsel dönüşümde mükemmeliyetçi bir mantıkla yaklaşmamız mümkün değil. Herkes ister sokaklar, yeşil alanlar geniş olsun, az yoğunlaşma olan yaşanabilir, güzel şehirler olsun ama maalesef bir de işin realitesi var. Kutsanmış olan bir mülkiyet hakkımız var. Bunların tamamını göz önünde bulundurarak kentsel dönüşümü bir an evvel çözmek için müsamaha göstermek lazım. İMSİAD olarak 'Kentsel dönüşümden önce zihniyet dönüşümü' diye bir sloganımız var. Can güvenliğini ön plana çıkarıp kentsel dönüşümü gerçekleştirmek için kat maliklerinin de bu konuda taviz vermesi lazım. Biz müteahhitler olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız. Kardan feragat etmeye hazırız. Seferberlik şekliyle kentsel dönüşümü bir an evvel çözmemiz gerekiyor."