Çanakkale'de sahte alkol operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Polis, operasyonda sahte alkol satışı yaptıkları iddia edilen P.Ü ile S.Ö'yü yakaladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Alaeddin ile Yazıcızade mahallelerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

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