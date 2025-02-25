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        Çanakkale'de sahte alkol operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polisin düzenlediği sahte alkol operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 09:10 Güncelleme: 25.02.2025 - 09:10
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        Çanakkale'de sahte alkol operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde polisin düzenlediği sahte alkol operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Alaeddin ile Yazıcızade mahallelerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Polis, operasyonda sahte alkol satışı yaptıkları iddia edilen P.Ü ile S.Ö'yü yakaladı.

        Çok sayıda sahte alkolün ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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