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        Bursa'da eşiyle mesajlaşan kişiyi av tüfeğiyle yaralayan sanık hakim karşısında

        Bursa'da, eşiyle mesajlaşan ve buluşmak üzere şehre gelen kişiyi otobüs terminalinde av tüfeğiyle yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 11:27 Güncelleme: 25.02.2025 - 11:27
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        Bursa'da eşiyle mesajlaşan kişiyi av tüfeğiyle yaralayan sanık hakim karşısında
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        Bursa'da, eşiyle mesajlaşan ve buluşmak üzere şehre gelen kişiyi otobüs terminalinde av tüfeğiyle yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Bursa 53. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık İsmail S. (40) ve avukatı katıldı.

        Savunmasını yapan sanık, eşi evdeyken iş yerlerindeki bilgisayara mesajlar geldiğini, baktığında eşinin bir erkekle mesajlaştığını gördüğünü anlattı.

        Olayın ardından eşinin annesinin evine gittiğini ve ona boşanma davası açtığını, yanında olduğu bir gün tekrar mesajlar geldiği gördüğünü belirten sanık, şöyle konuştu:

        "Telefonuna baktım bir kişi ona silah resmi atmış. Ben ne olduğunu sorunca Hüseyin B'nin Bursa'ya geleceğini, 13 tane mermisinin olduğunu, birini kendisine, birini bana, birini de eşime ayırdığını söyledi. Eşime bunu sormadım. Eşimi telli duvaklı gelin alacakmış. Mesajlar bende değil. Eşimde var mı bilmiyorum. Ben de 'bizim namusumuza göz diken adam gelir bizi burada öldürür' diye düşündüm. Bursa Terminali'ne gittim. 'Acaba gelirse bize bir zarar verir mi?' diye bekledim. 3 saat orada bekledim, denk geldi. Eşimin onu Bursa'ya çağırıp çağırmadığını bilmiyorum ancak kendisi çağırmadığını söyledi. Kalktım 'Hüseyin' dedim yanına gittim. Bana doğru dönmedi, 'Hoş geldin Hüseyin' dedim. Belinde silah var mıydı, silahlı mı geldi bilmiyordum. Arkasını dönüp üzerime doğru koşmaya başlayınca bende ateş ettim."

        Sanığın tanık olarak dinlenen eşi Nihan S. de müştekiyi Bursa'ya, aralarındaki durumu konuşmak için çağırdığını söyledi.

        Eşinin bu durumdan haberi olmadığını dile getiren Nihan S, "Olay günü eşim yanımdayken telefonu aldı ve baktı. Bu şekilde öğrenmiş olabilir ancak sonucun bu şekilde olacağını tahmin etmiyordum." dedi.

        Müşteki Hüseyin B'nin vekili ise yaralama niteliği göz önüne alınarak eylemin "kasten öldürmeye teşebbüs" kapsamında olduğunu düşündüklerini belirterek, görevsizlik kararı verilmesini istedi.

        Sanığın tahliyesine, müştekinin de kati rapor için Adi Tıp Kurumuna sevkine karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

        Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde geçen yıl 27 Ekim'de meydana gelen olayda İsmail S, eşiyle mesajlaşan ve buluşmak için kente gelen Hüseyin B'yi (49) av tüfeğiyle yaralamıştı. Olayın ardından gözaltına alınan ve tutuklanan sanık hakkında daha sonra "silahla kasten nitelikli yaralama" suçundan dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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