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        BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı, Bursa'da basın toplantısı düzenledi:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Türkiye Cumhuriyeti devletine baş kaldıranların her zaman yok olmaya mahkum olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 12:44 Güncelleme: 25.02.2025 - 12:53
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        BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı, Bursa'da basın toplantısı düzenledi:
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        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Türkiye Cumhuriyeti devletine baş kaldıranların her zaman yok olmaya mahkum olduğunu belirtti.

        Alfatlı, Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Kaplıkaya Cazibe Merkezi Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de "Kürt sorunu" adı altında bir sorun olmadığını söyledi.

        Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında yaşayan vatandaşların üst kimlik olarak Türk olduklarını dile getiren Alfatlı, şöyle konuştu:

        "Türkiye Cumhuriyeti devletini yıkmaya çalışan şakiler her dönem çıkmıştır. Osmanlı döneminde de Cumhuriyet döneminde de çıkmıştır. 40 yıldan beri biliyorsunuz terör örgütü hala devam ediyor. 15 Temmuz'da da çıkmıştır, ondan önce de çıkmıştır. Ancak şunu çok net olarak söylüyorum ki Türkiye Cumhuriyeti devletine baş kaldıran şakiler yok olmaya mahkum olmuşlardır, yok olacaklardır Allah'ın izniyle. Biz Büyük Birlik Partisi ve Alperenler olarak terörle, teröristle, vatan hainleriyle asla müzakere edilmeyeceğini onlarla mücadele edilmesi gerektiğini ve mücadelenin de kahraman Mehmetçiğimiz, güvenlik güçlerimiz, korucularımız, vatandaşlarımız, güvenlik kuvvetlerimizle zaten yapıldığını biliyoruz. Allah'ın izniyle bundan sonra da yapılmaya devam edecektir."

        Programa BBP Bursa İl Başkanı Eyüp Eken ve BBP Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Haldun Filizli ile partililer katıldı.

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