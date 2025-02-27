Bursa'da çıkan yangında 2 iş yerinde hasar oluştu
–Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında 2 iş yerinde hasar meydana geldi.
–Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında 2 iş yerinde hasar meydana geldi.
Mahmudiye Mahallesi Kılıç Sokak'taki bir mobilya imalathanesinde sünger, döşeme ve boyahane bölümlerinin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangında, çatı katından yoğun duman yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında 2 iş yerinde zarar oluştu.
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