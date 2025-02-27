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        Bursa'da çıkan yangında 2 iş yerinde hasar oluştu

        –Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında 2 iş yerinde hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 14:37 Güncelleme: 27.02.2025 - 14:41
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        Bursa'da çıkan yangında 2 iş yerinde hasar oluştu
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        –Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında 2 iş yerinde hasar meydana geldi.

        Mahmudiye Mahallesi Kılıç Sokak'taki bir mobilya imalathanesinde sünger, döşeme ve boyahane bölümlerinin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangında, çatı katından yoğun duman yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında 2 iş yerinde zarar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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