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        Bursa'da dezenformasyonla mücadele protokolü imzalandı

        Bursa'da Valilik himayesinde, İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi rehberliğinde "Dezenformasyonla Mücadele Kurumlar Arası İş Birliği Protokolü" imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 12:56 Güncelleme: 04.03.2025 - 13:00
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        Bursa'da dezenformasyonla mücadele protokolü imzalandı
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        Bursa'da Valilik himayesinde, İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi rehberliğinde "Dezenformasyonla Mücadele Kurumlar Arası İş Birliği Protokolü" imzalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, protokolle, dezenformasyona karşı daha az dirençli olan ve sosyal medyaya fazla maruz kalan gençleri, farklı öğrenme yöntemlerini bir arada kullanarak bilgilendirmek, medya okuryazarlığı konusunda farkındalık uyandırmak ve dijital mecrada dezenformasyonla mücadele edilmesi amaçlanıyor.

        Bu kapsamda paydaş kurumlar tarafından tespit edilecek gönüllü eğitmenler Dezenformasyonla Mücadele Merkezi liderliğinde eğitmen eğitimine tabi tutulacak ve kendilerine sertifika verilecek.

        Protokole, Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Karip, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden uzman Ümmühan Yücel imza attı.

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