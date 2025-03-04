Bursa'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada Kestel İlçe Müftüsü Çelik yaralandı
Bursa'nın Gürsu ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobildeki Kestel İlçe Müftüsü Faruk Çelik yaralandı.
Bursa'nın Gürsu ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobildeki Kestel İlçe Müftüsü Faruk Çelik yaralandı.
Orhan K. idaresindeki 16 BAP 036 plakalı kamyon, Karapınar Mahallesi Ankara Yolu Caddesi Kestel mevkisinde Adnan Ş. idaresindeki 16 ADM 36 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Kestel İlçe Müftüsü Çelik yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Çelik, bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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