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        Bursa'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada Kestel İlçe Müftüsü Çelik yaralandı

        Bursa'nın Gürsu ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobildeki Kestel İlçe Müftüsü Faruk Çelik yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 16:30 Güncelleme: 04.03.2025 - 16:57
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        Bursa'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada Kestel İlçe Müftüsü Çelik yaralandı
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        Bursa'nın Gürsu ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobildeki Kestel İlçe Müftüsü Faruk Çelik yaralandı.

        Orhan K. idaresindeki 16 BAP 036 plakalı kamyon, Karapınar Mahallesi Ankara Yolu Caddesi Kestel mevkisinde Adnan Ş. idaresindeki 16 ADM 36 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Kestel İlçe Müftüsü Çelik yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Çelik, bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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