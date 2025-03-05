Bursa'da halasını öldüren, babaannesini yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde halasını bıçakla öldürdüğü, babaannesini de ağır yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yiğit Balaban (31), olayda yaralanan babaannesi Sabriye Balaban, sanık avukatı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili katıldı.

Sabriye Balaban, torunundan şikayetçi olmadığını ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen sanık Balaban, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Halam ve babaannem suçludur." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığı, halası Safiye Vardar'a yönelik eylemi nedeniyle "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığa babaannesini yaralama suçundan ise 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

- Olayın geçmişi

Yiğit Balaban, 2023'ün eylül ayında Demirtaş Sakarya Mahallesi'ndeki evde tartıştığı halası Safiye Vardar'ı (45) bıçaklayıp öldürmüş, babaannesi Sabriye Balaban'ı da ağır yaralamıştı.

Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine giden polis, kaçan Yiğit Balaban'ı Panayır Mahallesi'nde yakalamıştı. Balaban, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Davanın iddianamesinde, sanığın halası Vardar'a yönelik eyleminden dolayı "kasten öldürme" ve babaannesi Sabriye Balaban'ı yaraladığı için de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılması istenmişti.