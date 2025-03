Bursa'da kadınlar Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla dostluk maçı yaptı

Bursa'da çeşitli meslek gruplarından kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptıkları dostluk maçıyla hayatın her alanında başarılı olduklarına dikkati çekti.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası (BESOB) tarafından "Sahada ve hayatta omuz omuza" temasıyla organize edilen etkinlikte, kuaför, terzi, servis şoförü, emlak danışmanı, memur gibi çeşitli meslek gruplarından 14 kadın, Yunus Emre Spor Kompleksi'nde dostluk maçı yaptı.

Sahada mücadele eden kadınları, aileleri ve iş arkadaşları da tribünlerden destek vererek yalnız bırakmadı. "Kadın sahaya çıkarsa herkes kazanır" sloganıyla yapılan karşılaşma 3-3 berabere tamamlandı.

BESOB Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla böyle bir etkinliği gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Etkinliğe, odaya bağlı çeşitli meslek gruplarından kadınların katıldığını belirten Bilgit, şöyle konuştu:

"Karşılaşmada oynayan kadınlarımızdan kuaför, terzi, emlakçı, şoför olanlar var. Kadınlar sahaya indiği zaman ellerinden hiçbir iş kurtulamaz. Önümüzdeki süreçlerde diğer illerin oda başkanlarını 'Kadın futbol takımı kurun ve karşılaşmalar yapalım' diye teşvik edeceğiz. Sloganımızda da söylediğimiz gibi kadın sahada olursa herkes kazanır. Her anlamda sahada olmak; otobüste, tarlada, uçakta olmak yani kadın sahada çalıştığı zaman her meslek kolunda çok daha başarılı olacağız. Ülke olarak hem iktisadi anlamda gelişeceğiz hem de kadınlarımız gayri safi milli hasılaya çok değer katacaklardır."

- "Kadın istedikten sonra yapamayacağı bir şey asla yoktur"

Karşılaşmada forma giyen servis şoförü Ecem Şen, baba mesleği olan servisçiliği kendisinin devam ettirdiğini söyledi.

Şen, 4 yıldır bu işi yaptığını belirterek "Burada olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. BESOB Başkanı'mıza teşekkür ediyorum. Kadınlar her zaman her yerde olmalı. Bir kadın istedikten sonra yapamayacağı bir şey asla yoktur. Her zaman bu şekilde düşünüyorum." dedi.