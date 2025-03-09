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        Ece Gürel'e "Witchcraft eğitimi" verdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

        Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'e, "Witchcraft eğitimi" verdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 18:28 Güncelleme: 09.03.2025 - 18:33
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        Ece Gürel'e "Witchcraft eğitimi" verdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi
        ABONE OL

        Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'e, "Witchcraft eğitimi" verdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Gürel'e eğitim verdiğine yönelik bir sosyal medya kanalında açıklamalarda bulunan ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından dün gözaltına alınan Hale Ö’nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen Hale Ö, sorgusu devam ediyor.

        - Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verilmişti

        Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

        Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı.

        Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu gece saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, Maslak Acıbadem Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış ancak müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

        Gürel'in cenazesi, dün Bağcılar'daki Güneşli Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

        Hale Ö. de bir sosyal medya kanalında yaptığı açıklamada, Ece Gürel'in yaklaşık 2 yıl önce kendilerinden eğitim aldığını iddia etmişti.

        "Witchcraft eğitimi"nin Hale Ö. tarafından astroloji, tarot, frekanslar, simya, şifalı otlar, semboller, enerji kullanımı, ritüeller ve beden dili gibi başlıklar altında verildiği öğrenilmişti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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