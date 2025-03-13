Bursa'da "Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy" oyunu izleyicilerle buluştu

Bursa Devlet Tiyatrosunca, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıldönümüne ithafen "Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy" oyunu sergilendi.

Bursa Devlet Tiyatrosundan yapılan açıklamaya göre, Nurettin Örük'ün başrolünde olduğu oyun, Osmangazi Gösteri Merkezinde izleyicilerle buluştu.

Mehmet Akif Ersoy’un hayatını ve Kurtuluş Savaşı'na katkılarını anlatan oyun, 6 sezondur yoğun ilgi görüyor. Tiyatroseverler tarihi bir yolculuğa çıkarak Mehmet Akif Ersoy'un azim dolu mücadelesine tanıklık ediyor.